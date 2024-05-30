İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz\'a forma hediye edildi

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YAB-PA Akademi Kulüp Başkanı Ali Akyüz ve kadın sporcular, Samsun'da amatör kulüplere ve spora yaptığı katkılardan dolayı İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçeye yeni spor alanları kazandıracaklarını açıkladı.

YAB-PA Akademi Kulüp Başkanı Ali Akyüz, U-17 kadın futbolcularla birlikte İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Akyüz, günün anısına Başkan Kurnaz'a isminin yazılı olduğu kırmızı-beyazlı takımın 55 numaralı formasını hediye etti.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan İhsan Kurnaz, özellikle gençlere sporu sevdirip onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik projeleri önemsediklerini söyledi. Başkan Kurnaz, "Bu milletin bütçesiyle bu milletin gençlerine hizmet etmek bizleri onurlandırır. Bizim hedefimiz kardeşliğimizi birliğimizi koruyarak şu ana kadar gelinen noktayı daha da ileriye taşımaktır. Tesisleşmenin sporcu yetiştirmek için ne kadar önemli bir unsur olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda yeni spor alanları inşa edecek, modern sahaları ilçemize kazandıracağız. YAB-PA Akademiyi hak ettiği noktaya taşımak için elimizden gelen katkı ve desteği esirgemeyeceğiz. Şampiyonaya katılacak olan takımımıza ve yönetimimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sporun birleştirici gücünü her platformda gördüğünü kaydeden YAB-PA Akademi Kulüp Başkanı Ali Akyüz ise "Kadın futbolunda ilimizi temsil eden, yarışmacı gruplarının tamamında mücadele eden ve Samsun amatörüne önemli katkı sağlayan YAB-PA takımına şehrin tüm dinamiklerinin destek olmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Akyüz, U17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na gidecek kadın futbol takımının başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti. - SAMSUN