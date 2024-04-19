SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsunspor'un şehrin en özel markası ve değeri olduğunu söyledi.
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve beraberindeki heyet, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti. Samsunspor Heyeti, Başkan İhsan Kurnaz'a adının yazılı olduğu 55 sırt numaralı forma hediye etti.
"Samsunspor bu şehrin en özel markası ve değeridir"
Başkan İhsan Kurnaz ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Her şehrin kendine has değerleri vardır. Samsun'un kendine has değerlerinden en önemlisi de Samsunspor'dur. Bize düşen görev de Samsunspor'un başarılarına katkıda bulunarak yerelde sporun gelişimine ve taraftar kültürünün güçlenmesine yardımcı olmaktır" dedi.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Samsunspor Futbol A.Ş. Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır ile yakından ilgilenen Başkan İhsan Kurnaz, her Samsunlunun sevdası olan Samsunspor'un başarısı ile mutlu olduklarını, kendilerinin de her zaman Samsunspor'un destekçisi olacaklarını kaydetti. - SAMSUN
Son Dakika › Spor › İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsunspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika
Eski kulüp yöneticisi Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Becan, Fenerbahçe'nin değerlerinin her zaman birlik ve beraberliği ön planda tuttuğunu vurgulayarak, kamplaşma ve karşıtlıkların sona ermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun reforma ihtiyaç duyduğunu ve daha farklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, ziyaretçiler el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, spor etkinliklerine katıldı ve yöresel yemeklerin tadını çıkardı. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca farklı illerde yapılan açık saha tesislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankasınca, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle yürütülen 'Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi' projesi kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan tenis kortunda toplu açılış töreni düzenlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?