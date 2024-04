İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsunspor\'u Ziyaret Etti

Spor

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsunspor'un şehrin en özel markası ve değeri olduğunu söyledi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve beraberindeki heyet, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti. Samsunspor Heyeti, Başkan İhsan Kurnaz'a adının yazılı olduğu 55 sırt numaralı forma hediye etti.

"Samsunspor bu şehrin en özel markası ve değeridir"

Başkan İhsan Kurnaz ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Her şehrin kendine has değerleri vardır. Samsun'un kendine has değerlerinden en önemlisi de Samsunspor'dur. Bize düşen görev de Samsunspor'un başarılarına katkıda bulunarak yerelde sporun gelişimine ve taraftar kültürünün güçlenmesine yardımcı olmaktır" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Samsunspor Futbol A.Ş. Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır ile yakından ilgilenen Başkan İhsan Kurnaz, her Samsunlunun sevdası olan Samsunspor'un başarısı ile mutlu olduklarını, kendilerinin de her zaman Samsunspor'un destekçisi olacaklarını kaydetti. - SAMSUN