İlkay Gündoğan'ın "Altın Top" favorisi Benzema - Son Dakika
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İlkay Gündoğan'ın "Altın Top" favorisi Benzema

25.04.2022 19:22
İlkay Gündoğan'ın "Altın Top" favorisi Benzema

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünün bu yıl Real Madridli Karim Benzema'ya verilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünün bu yıl Real Madridli Karim Benzema'ya verilmesi gerektiğini söyledi.

Alman basınına konuşan Gündoğan, "Bence Benzema, şu anki formuyla Robert Lewandowski ile dünyanın en iyi forveti konumunda. İki ayağını ve kafasını çok iyi kullanıyor. Bence geçmişte hak ettiği değeri göremedi ve şu anki performansıyla, kendisine yapılan eleştirilerin hatalı olduğunu ispatlıyor." ifadelerini kullandı.

Fransız forvetin bu sezon çok yüksek bir form grafiği yakaladığını belirten İlkay, "Uzun bir süre, özellikle basın tarafından görmezden gelinerek Cristiano Ronaldo'nun gölgesi altında kaldı. Ama bugün, gereken dikkati çekiyor ve hak ettiği övgüyü alıyor. Başarıları, onun adına zaten konuşuyor. Benzema, bu yıl Altın Top'u kazanmak için gereken her şeyi şimdiden yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 39 gole imza atan Benzema'nın takımı Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında yarın deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birine imza atan Karim Benzema, ligde lider konumda yer alan Real Madrid'de 25 golle krallık yarışında açık ara adını zirveye yazdırırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Lewandowski'nin (13 gol) ardından 12 kez ağları sarsarak ikinci sırada yer alıyor.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İlkay Gündoğan'ın 'Altın Top' favorisi Benzema - Son Dakika


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