İlke Özyüksel Mihrioğlu 14. Oldu

Milli modern pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası finalinde 14. oldu.
Yarışın laser run etabının ardından oluşan sıralamada milli sporcu, 1437 puanla 14. sırada yer aldı.
Ev sahibi Macaristan'dan Blanka Guzi 1495 puanla altın madalyanın sahibi olurken, Büyük Britanya'dan Poppy ??????? Clark 1490 puanla ikinci, İspanya'dan Laura Heredia ise 1479 puanla üçüncü sırayı elde etti.
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