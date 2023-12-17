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İlke Özyüksel Mihrioğlu Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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İlke Özyüksel Mihrioğlu Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre İlke Özyüksel Mihrioğlu, Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde 2. olarak gümüş madalya kazandı. İlke, organizasyonda eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etapları sonucu 1435 puan topladı.

İlke Özyüksel Mihrioğlu Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı
17.12.2023 - 20:19,
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Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda yarışan İlke Özyüksel Mihrioğlu, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre İlke, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etapları sonucu 1435 puan toplayarak kadınlar kategorisinde 2. oldu.

İngiliz Emma Whitaker 1446 puanla ilk, Mısırlı Amira Kandil ise 1423 puanla 3. sırayı aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İlke Özyüksel Mihrioğlu Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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