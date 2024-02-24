İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-92'lik skorla mağlup etti. Maçta İlkem Yapı Tarsus Spor'un oyuncusu Cave 36 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

24.02.2024 16:43  Güncelleme: 16:49
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-92'lik skorla mağlup etti.

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Pehlivan

İlkem Yapı Tarsus Spor: Bogicevic 19, Cave 36, Davis 17, Yağmur Bul, Robinson 2, Kübra Erat 12, Büşra Akgün 20, Aleyna Akaydın 5, Yağmur Cangüven 8, Işılay Eğin 5, Aysude Yıldıztekin 7

Hatay Büşükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 13, Sena Işık 19, Betül Kutlu 14, Öykü Taşkın 27, Elanur Demir 19

1. Periyot: (32-18 Tarsus Spor lehine)

Devre: (60-41 Tarsus Spor lehine)

3. Periyot: (97-60 Tarsus Spor lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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