İlker Püren: İkinci yarı galibiyet için yeterliydi - Son Dakika
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İlker Püren: İkinci yarı galibiyet için yeterliydi

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, Boluspor mağlubiyetinde ikinci yarıdaki isteklerini vurguladı.

10.04.2025 00:31
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- İlker Püren: "İkinci yarıdaki istek ve arzumuzu baştan ortaya koyabilmiş olsaydık buradan galibiyetle ayrıldık"

ÇORUM - Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, Boluspor maçının ardından, "İkinci yarıdaki istek ve arzumuzu baştan ortaya koyabilmiş olsaydık buradan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz olurduk" dedi.

Trendyol 1. Lig 33. haftasında Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadelede Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, maç öncesi ve maçın 9. dakikasına yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle istedikleri oyunu kuramadıklarını ifade etti.

İkinci yarı daha istekli bir oyun sahaya koyduklarını belirten Püren, "Bugün mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Tabii bugüne kadar bahanelere sığınmadık ama hafta içi Kakuta'nın sakatlanıp 1-2 hafta aramızda olamaması, tam deplasman yolculuğuna gelirken Ozegovic'in iç yan bağlarında ufak bir rahatsızlığının olması ve bu maça çıkamaması, maç sabahı Nicolas'ın mide rahatsızlığıyla kadroda yer alamaması, maça hemen başlar başlamaz, 9. dakikada Ömer'in sakatlanarak oyundan çıkması ister istemez oyun kurgumuzu etkiledi. İlk yarı oyun dağınıklığın sebebi de bundan kaynaklanıyordu. İkinci yarı oyuna çıktığımız andan itibaren saha içi değişimler ve rakibe göre farklı bir oyun planı uygulamış olmamız maç sonu istatistiklerine baktığımızda yüzde 68'e yüzde 32'lik bir istatistik, ceza sahasında ilk yarı 12 defa, ikinci yarı 2 defa ceza sahamıza girmesine, bizim 23-24 defa ceza sahasına girmemize rağmen sonucu alamadık. İlk yarı ve ikinci yarı baktığımız rağmen iki farklı oyun izledik. Buna daha önceki maçlarda da bir iki defa denk geldik. Bu ikinci yarıdaki istek ve arzumuzu baştan ortaya koyabilmiş olsaydık buradan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz olurduk" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Boluspor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlker Püren: İkinci yarı galibiyet için yeterliydi - Son Dakika

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