İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer - Son Dakika
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Spor

İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer

İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer

Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'te başarılı bir sezonu geride bırakan milli futbolcu Can uzun, bonuslarla birlikte 14 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmaya hazırlanıyor. Yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 18 yaşındaki yıldızın transferi 24 saat içerisinde resmiyet kazanacak. Öte yandan Can, Nürnberg'e en fazla bonservis bedeli kazandıran futbolcu olarak tarihe geçecek.

01.07.2024 20:36
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Geçen sezon ortaya koyduğu performansla birçok kulübü peşine takan 18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun'un yeni sezondaki adresi merak ediliyordu. Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te yıldızı parlayan Can, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oluyor.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt, Nürnberg forması giyen on numara oyuncusu Can Uzun'u kadrosuna kattı. genç yıldızın Frankfurt ile 2029'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Söz konusu transfer 24 saat içinde resmileşecek.

NÜRNBERG İÇİN REKOR TRANSFER

Haberde Frankfurt ekibinin Nürnberg'e transfer için 11 milyon euro artı bonus maddelerle 3 milyon euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon euroluk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak. Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak.

SEZON PERFORMANSI

Nürnberg formasını geride bıraktığımız sezon 32 maçta giyen Can Uzun, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Eintracht Frankfurt, Bundesliga, Can Uzun, Nürnberg, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Bu ligde rekorları BEŞİKTAŞ kırar nihatı ispanyaya cenki premier lige rekor bedellerle buz sattık 80 milyonun ağzı açık kaldı sonrası hep taklit 4 33 Yanıtla
    Ankara null: bu ferhati kaile almayin 22 4 ferhat eser: ankara nulun annesi yanımda bana onun hayat hikayesini anlatıyor 1 19 Hidir Akbaba: Her konuya hakim adam Ferhat eser den incilere devamke:) 3 0 ferhat eser: hidir kardeşim saygısızlık etmek hiç istemem ama delirtiyolar ama gerçekleri yazıyorum sadece 1 1 Sadık Mutlu: Nihat hariç kimi sattıysanız çöptü hala sövüyolar size 50 puan farkın acısını böylemi dindiriyon kendi çapında 2 0

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