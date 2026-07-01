İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı - Son Dakika
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İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı

İmzayı attı! İşte Efecan Karaca\'nın yeni takımı
01.07.2026 22:15
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TFF 1. Lig ekibi Sarıyer, son olarak Alanyaspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a veda eden 36 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

''YUVANA HOŞ GELDİN EFECAN KARACA''

Sarıyer, Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Efecan Karaca ile sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, transferi, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" diyerek duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

36 yaşındaki futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken, 1 golün de asistini yapmayı başarmıştı. 

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Son Dakika Spor İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı - Son Dakika
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