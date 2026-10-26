İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Güner Karakaya\'yı 3-2 yenerek 5\'te 5 yaptı

İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 5'inci haftasında Güner Karakaya'yı konuk etti. Turuncu lacivertliler, aldığı 3-2'lik galibiyetle ligdeki namağlup yürüyüşünü sürdürdü.

İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligdeki başarılı performansına bir yenisini daha ekledi. İlk 4 maçında sadece 1 set kaybederek 4'te 4 yapan İnegöl Belediye Spor, dün İnegöl'de oynanan zorlu Güner Karakaya maçında da galibiyete uzanarak 5'te 5 yaptı. Saat 17.00'de İnegöl Spor Salonu'nda Güner Karakaya Spor Kulübü'nü konuk eden İnegöl temsilcisi, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Çekişmeli geçen müsabakada galibiyete uzandı

Galibiyet serisini sürdürme hedefiyle salona çıkan İnegöl Belediyespor, karşılaşmaya etkili başladı. İnegöl ilk seti 26-24 kazanarak öne geçti. İkinci sette 25-23'lük skorla rakibine üstünlük sağlayan Güner Karakaya karşısında üçüncü seti 25-18 kazanan İnegöl Belediyespor, mücadelede yeniden öne geçti. Dördüncü seti ise 26-24 Güner Karakaya kazanarak karşılaşmayı final setine taşıdı. Büyük heyecana sahne olan final setinde rakibine 16-14 üstünlük sağlayan İnegöl Belediyespor, parkeden 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

5 maçta 5 galibiyet

Güner Karakaya karşısında alınan bu kritik galibiyetle ligdeki 5'inci maçını da kazanan İnegöl Belediyespor, 5'te 5 yaparak galibiyet serisini sürdürdü. Sezon başından bu yana ortaya koyduğu mücadeleci oyun ve istikrarlı performansla dikkat çeken İnegöl ekibi, bu sonuçla lig liderliğini de korudu.

Öte yandan, çekişmeli geçen karşılaşmada İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da tribünde yerini alarak takıma destek verdi.