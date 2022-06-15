İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı - Son Dakika
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İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı

15.06.2022 15:34
İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı

İnegöl Belediye Spor Kulübü Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımının 1 sporcusu milli takıma davet edildi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımının 1 sporcusu milli takıma davet edildi. 8 sporcu ise milli takım seçmelerine çağırıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, ay yıldızlı formayı giymenin heyecanını yaşayan sporcularla bir araya gelerek tebriklerini iletti.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımında 2021-2022 sezonunu kendi kategorilerinde şampiyon olarak tamamlayan 9 sporcu, milli takım heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilen milli takım seçme kampına katılan DOSTUM sporcusu Hilal Oruç, 25-30 Haziran 2022 tarihinde Danimarka'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonasında ülkemizi ay yıldızlı formayla temsil etme hakkı kazandı. Öte yandan, 20-23 Haziran 2022 tarihinde yine Kocaeli şehrinde yapılacak olan seçme kampına ise Sporcularımızdan 20 yaş kategorisinde; Semanur Özdemir, Gamze Bayrak ve Sueda Berksoy Portekiz'de yapılacak dünya şampiyonasına katılmak için mücadele verecekler. 16 yaş kategorisinde de Ahmet Yazıcı, Gürhan Horasanlı, Aleyna Minden, Azra Coşkun ve Nehir Karakoçak Macaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılabilmek için mücadele verecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, milli takım heyecanı yaşayan 9 sporcu ile bugün bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Spor İşleri Müdürü Hüseyin Kurt, DOSTUM Tesisleri Sorumlusu Ali Şeker ve Oryantiring Antrenörü Tarık Şeker'in de hazır bulunduğu buluşmada sporcuları tebrik eden Başkan Taban, "İnegöl Belediyesi olarak Oryantiring sporunda sporcularımızın özverisi, antrenörlerimizin destek ve katkılarıyla bu işin zirvesine geldiğimizi ifade edebilirim. İnşallah bundan sonra daha güzel başarılar da gelecektir. Sağlam bir şekilde altını doldurdunuz bunun. Disiplinli çalışıyorsunuz, sürekli çalışıyorsunuz. Ben sizlere başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum. Yöneticilerimize ve antrenörlerimize de teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Sizler aynı zamanda gittiğiniz her yerde şehrimizi, İnegöl Belediyesi'ni ve DOSTUM'u tanıtıyorsunuz. Bugün de sizlerle buluşarak seçmeler öncesi desteğimizi göstermek, başarılar dilemek istedik" ifadelerinde bulundu. - BURSA

İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı
İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı - Son Dakika

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