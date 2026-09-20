İnegölspor, Karacabey Belediyespor\'a 1-0 yenildi; Kadir Bakırtaş kırmızı kart gördü

İnegölspor, Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenildi; Kadir Bakırtaş kırmızı kart gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2'nci Lig 3'üncü haftasında İnegölspor, sahasında Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Karacabey'in 36. dakikada Berke Özgün ile öne geçtiği maçta İnegölspor'dan Kadir Bakırtaş 59'da kırmızı kart gördü, Karacabey 70'te penaltıyı kaçırdı.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Mikail Cihangir, Selim Göksu, Yaşar Can Daşdelen
İNEGÖLSPOR: Harun Tekin, Behzat Taha Dede, Yusuf Tursun (Dk. 70 Abdussamed Karnuçu) Hasan Hüseyin Acar (Dk. 77 Erdem Aygül) Koray Kılınç, Uğur Çetinkaya (Dk. 46 Görkem Demirel) Emircan Altıntaş (Dk. 70 Taha Cebeci) Mete Sevinç, Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş (Dk. 70 Muratcan Tutal) Mehmet Yılmaz
KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Ibrahim Has, Abdul Kadir Dursun, Kerem Kaya, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Dk. 63 Furkan Kütük) Doğanay Kılıç, Berke Özgün (Dk. 87 Niyazi Batuhan Salman) Tayyip Mevlüt Kaya, Atakan Dama (Dk. 73 Bora Yılmaz) Arda Yumurtacı (Dk. 87 Enes Çalışkan)
GOL: Dk. 36 Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 59 Kadir Bakırtaş (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Orhan Aktaş (İnegölspor), Kerem Kaya (Karacabey Belediyespor)
TFF 2'nci Lig 3'üncü hafta maçında İnegölspor sahasında Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
36'ncı dakikada gelişen Karacabey atağında topla buluşan Berk'in öne çıkan kalecinin üzerinden attığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
70'inci dakikada gelişen Karacabey atağında ceza sahasında topla buluşan Atakan'a İnegölspor'lu Orhan faul yaptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tayyip'in vuruşunu kaleci kurtardı.
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