İnegölspor-Nazilli Belediyespor: 2-1 - Son Dakika
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İnegölspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

15.10.2022 17:55
İnegölspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

STAT: İnegöl İlçeHAKEMLER: Yücel Büyük, Zafer Gayretli, Volkan Kaan TopalİNEGÖLSPOR: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman(Dk 88 Emir Özsoy), Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen(Dk 83 Taylan Özgün), Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut...

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Yücel Büyük, Zafer Gayretli, Volkan Kaan TopalİNEGÖLSPOR:   Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman(Dk 88 Emir Özsoy), Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen(Dk 83 Taylan Özgün), Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez(Dk 62 Kadir Salih)EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR:   Zekeriya Topayan, Mehmet Ersavaş(Dk 70 Nurettin Çağlar), Çağrı Bülbül, Fatih Üge(Dk 64 Yılmaz Basravi), Mert Özyıldırım, Nuh Aşkın, Mert Er Estik, Alim Harlak(Dk 80 Gökhan Göksu), Emre Toptan, Hakkı Can Aksu, Hüseyin Çolak(Dk 80 Şükrü Kaan Kılıçarslan)SARI KARTLAR: Yusuf Ziya Gümüş, Furkan Özyapı, Medeni Bingöl, Ersel Aslıyüksek (İnegölspor) Nuh Aşkın (Nazilli Belediyespor)GOLLER:   Dk.9 Niyazi Batuhan Salman, Dk.75 Hamza Özdemir (İnegölspor) - Dk.28 Mert Er Estik (Nazilli Belediyespor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, sahasında ağırladığı Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu:  1-0. Maçın 28'inci dakikasında gelişen konuk ekip atağında, ceza sahası içinde Mert Er Estik'in şutu golü getirdi:  1-1. 75'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışından Hamza Özdemir'in sert şutu defansa çarpıp ağlarla gitti: 2-1.Mücadele 2-1 İnegölspor üstünlüğü ile sona erdi.

- Bursa
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İnegölspor-Nazilli Belediyespor: 2-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İnegölspor-Nazilli Belediyespor: 2-1 - Son Dakika
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