Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi
Semt77 Yalovaspor: Jones 21, İsmail Kerem Gülmez, Williams 10, İlkan Karaman 19, Conklin 9, Oğulcan Baykan 2, Can Altıntığ 3, Lee 12, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli
Büyükçekmece Basketbol: White 12, Enes Berkay Taşkıran 2, Kadir Bayram 4, Deniz Kılıçlı 19, Mustafa Kurtuldum, Crawford 18, Greene 5, Caner Erdeniz, Yesukan Onar, Yiğit Can Vardal, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bruinsma 8,
1. periyot: 27-19
Devre: 41-35
3. periyot: 62-49
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Semt77 Yalovaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 80-68 mağlup etti.
Kaynak: AA
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