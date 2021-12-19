Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhan, Özge Şentürk
Gaziantep Basketbol: Peterson 11, İsmail Cem Ulusoy 5, Luther 10, Gulley 16, Kaba 27, Orhan Aydın Hacıoyeva, Leon Harun Apaydın, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin,
Bahçeşehir Koleji: Jones 7, Hall 4, Smith 26, Dekker 12, Oğuz Savaş 4, Kartal Özmızrak 5, Solomon 12, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 4
1. Periyot: 15-14
Devre: 32-38
3. Periyot: 55-54
Beş faulle çıkanlar: 35.39 Jones, 39.16 Solomon (Bahçeşehir Koleji)
ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 76-69 mağlup etti.
Kaynak: AA
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