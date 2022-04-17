ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80 - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80

17.04.2022 21:01
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80

ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u konuk etti.

ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Özlem Yaman xx, Batuhan Söylemezoğlu xx

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam x 2, Perkins xxx 10, Thomas xxx 12, Gary Browne x, Erol Can Çinko xxx 9, Nusret Yıldırım x, Hakan Sayılı x 3, Edwarn Denmon xx 9, Aldridge xxx 11, Armand xxx 22, Doğukanlı Şanlı x 3, Eray Akyüz

Başantrenör: Burak Gören

Semt77 Yalovaspor: Rupnik xxx 20, İsmail Kerem Gülmez x 4, Gallinat xxx 22, İlkan Karaman xx 8, Lee xx 10, Starks xx 6, Brown xx 8, Efe Ergi Tırpanci x 2, Mert x

Başantrenör: Derviş Gökhan Güney

1. Periyot: 19-18 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 31-31

3. Periyot: 54-57 (Semt77 Yalovaspor)

Perkins 5 faul (Aliağa Petkimspor ) - İZMİR

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80

YORUMLAR
500
Semt77 Yalovaspor: 81-80 Semt77 Yalovaspor: 81-80 ING Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi, Sinan Sağlam, Zafer Yılmaz, Yalovaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80 - Son Dakika
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