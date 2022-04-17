ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Özlem Yaman xx, Batuhan Söylemezoğlu xx
Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam x 2, Perkins xxx 10, Thomas xxx 12, Gary Browne x, Erol Can Çinko xxx 9, Nusret Yıldırım x, Hakan Sayılı x 3, Edwarn Denmon xx 9, Aldridge xxx 11, Armand xxx 22, Doğukanlı Şanlı x 3, Eray Akyüz
Başantrenör: Burak Gören
Semt77 Yalovaspor: Rupnik xxx 20, İsmail Kerem Gülmez x 4, Gallinat xxx 22, İlkan Karaman xx 8, Lee xx 10, Starks xx 6, Brown xx 8, Efe Ergi Tırpanci x 2, Mert x
Başantrenör: Derviş Gökhan Güney
1. Periyot: 19-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 31-31
3. Periyot: 54-57 (Semt77 Yalovaspor)
Perkins 5 faul (Aliağa Petkimspor ) - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80 - Son Dakika