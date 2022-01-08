ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 91 Aliağa Petkimspor: 79

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında İzmir derbisinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 91-79 mağlup etti.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx, Ali Köseoğlu xx
Pınar Karşıyaka: Bonzie Colson xxx 27, Tony Taylor xx 17, Burak Yıldızlı x 6, Emre Sonsırma xx 11, Alexander Tyus x 7, Can Korkmaz xx 9, Mahir Agva x 2, James Blackmon xx 10, Murat Göktaş x, Ali Barış x, Berkan Durmaz x 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Aliağa Petkimspor: Sean Armand xx 17, Malcolm Thomas x 9, Justin Wright-Foreman xx 12, Peyton James Aldridge x 2, Sinan Sağlam x, Daniel Hamilton xxxx 32, Nusret Yıldırım x, Boran Güler x, Murat Kozan x 2, Hakan Sayılı x, Ömer Yasir Küçük x, Erol Can Çinko x 5
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 16-24 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 39-43 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 66-59 (Pınar Karşıyaka lehine) - İZMİR
Kaynak: İHA
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