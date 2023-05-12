Parlayan yıldız "Yerli Messi", dünya devlerinin radarına takıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Parlayan yıldız "Yerli Messi", dünya devlerinin radarına takıldı!

12.05.2023 22:03

İngiliz basınının yakından ilgilendiği Arda Güler için Premier Lig ekibi Newcastle United'ın devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan 18 yaşındaki yıldız futbolcunun yabancı basında geniş yankı uyandırması dikkat çekti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, sadece Türk basınında değil yabancı basında da konuşulmaya devem ediyor.

İNGİLİZ BASININDA DA SES GETİRDİ

The Shields Gazette, Newcastle United'ın radarına aldığı 18 yaşındaki futbolcuyu değerlendirerek dünya önde gelen kulüplerinden Bayern Münih, Barcelona ve Arsenal gibi takımların bu yaz Arda Güler için harekete geçmesinin sürpriz olmadığını yazdı.

ARDA'NIN YETENEKLERİNDEN BAHSEDİLDİ

İngiliz ekibi Newcastle United'ın da Arda Güler'in transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve transfer döneminin açılmasının ardından genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayacağı belirtildi. Arda Güler'in teknik özelliklerine değinildi ve hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu olan genç ismin yeteneği ile dikkat çektiğine vurgu yapıldı.

6 GOL ATIP 4 ASİST YAPTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 30 maça çıkan yetenekli futbolcu, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp, 4 de asist kaydetti.

YORUMLAR
500
Arda Güler sözleşmesindeki maddeyi önemsemedi, taraftarlar rahatladı: Bu rakama ayrılmam Arda Güler sözleşmesindeki maddeyi önemsemedi, taraftarlar rahatladı: Bu rakama ayrılmam

Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Parlayan yıldız 'Yerli Messi', dünya devlerinin radarına takıldı! - Son Dakika


Son Dakika
22:13 Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına karşı Erdoğan, Putin'in arkasında durdu: Eyvallah etmem
22:01 Altay Bayındır haberlerine Uğur Dündar'dan çok sert tepki: Örnek bir yurttaşımızdır
21:56 Altay Bayındır için yapılan haberlere Uğur Dündar sert çıktı: Örnek bir yurttaşımızdır
21:49 Cem Yılmaz, oyunun rengini açık açık ilan etti! Gençlere de bir mesajı var
21:46 Parlayan yıldız "Yerli Messi", dünya devlerinin radarına takıldı!
21:40 Boşuna "Yerli Messi" demiyorlar! Dünya devlerinin radarına aldığı Arda Güler'e İngiliz basınından büyük ilgi
21:38 AK Partili milletvekili adayını "Kafanıza mermi yağacak" diye tehdit eden şüpheliye ev hapsi verildi
21:27 Cem Yılmaz, seçimlerde oy vereceği ismi açık açık ilan etti! Gençlere de bir çağrısı var
21:22 Galatasaraylı Erden Timur transferlerle ilgili açıklamalar yaptı: Bonservisini almak için uğraşıyoruz
21:16 G.Saray'dan resmi transfer açıklaması! Erden Timur, Firmino ve Ramos için ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 22:25:02. #1.12#
SON DAKİKA: Parlayan yıldız "Yerli Messi", dünya devlerinin radarına takıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement