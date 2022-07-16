İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti - Son Dakika
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İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti

16.07.2022 13:07

Premier Lig'den düşen Burnley, sosyal medya hesabından yeni futbolcusuyla dalga geçti. Transfer edilen Ian Maatsen'in kısa boyu için 'Minions' filmine gönderme yapılan videoyu paylaştı. Chelsea altyapısında yetişen Maatsen, geçen sezon kiralık olarak giydiği Coventry City forması altında 42 maça çıktı.

İngiltere Championship kulübü Burnley, ilginç bir transfer duyurusuyla gündeme geldi. Resmi Twitter hesabından Ian Maatsen transferini duyuran kulüp, yeni oyuncusunun kısa boyuyla dalga geçti. Burnley, "Şimdiden özür dileriz" ifadelerini kullanarak, sevilen film Minions'a gönderme yapılan videoyu paylaştı.

IAN MAATSEN'İN BOYU 1.68

Burnley'nin kadrosuna kattığı Ian Maatsen, 1.68 boyunda ve 57 kilo. Sol bek mevkiinde görev yapan Maatsen, Chelsea altyapısında yetişti. Genç oyuncu geçen sezon kiralık olarak Coventry City forması giydi ve 42 maçta görev yaptı.

Böyle transfer duyurusu görülmedi! Burnley yeni oyuncusunun boyuyla dalga geçti
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