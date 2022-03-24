İngiliz futbolcu Defoe kariyerini noktaladı - Son Dakika
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İngiliz futbolcu Defoe kariyerini noktaladı

24.03.2022 15:39
İngiliz futbolcu Defoe kariyerini noktaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'de forma giyen 39 yaşındaki futbolcu Jermain Defoe, aktif kariyerini sonlandırdı.

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'de forma giyen 39 yaşındaki futbolcu Jermain Defoe, aktif kariyerini sonlandırdı.

Defoe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "22 yılın sonunda profesyonel futbolu bırakma kararı aldım. 17 yaşındayken başladığım profesyonel kariyerimi bitirmek için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'yla çıktığı 57 maçta 20 golü bulunan Defoe, ülkesinde West Ham United, Portsmouth, Tottenham, Bournemouth ve Sunderland, Kanada'da Toronto, İskoçya'da da Rangers formaları giydi.

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Jermain Defoe, Twitter, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiliz futbolcu Defoe kariyerini noktaladı - Son Dakika


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