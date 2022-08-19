Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası

19.08.2022 20:12
Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli okçular Ezgi Başaran-Efe Gürkan Maraş gümüş, Irmak Yüksel-Eren Kırca ise bronz madalya elde etti.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli okçular Ezgi Başaran-Efe Gürkan Maraş gümüş, Irmak Yüksel-Eren Kırca ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lilleshall kentinde devam eden organizasyonda bugün karışık takımlar sıralama atışları gerçekleştirildi.

Yarışlarda Ezgi Başaran ve Efe Gürkan Maraş'tan oluşan 21 Yaş Altı Klasik Yay Karışık Milli Takımı gümüş, Irmak Yüksel ve Eren Kırca'dan oluşan 18 Yaş Altı Makaralı Yaş Karışık Milli Takımı ise bronz madalya elde etti.

21 ve 18 yaş altı kategorilerinde düzenlenen organizasyon yarın sona erecek.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 3 hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 3 hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kırca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:31 Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
18:13 Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi! O aile şikayetten vazgeçti, alkollü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:56 Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 20:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement