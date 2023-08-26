İngiltere\'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu

Hull City, İngiltere Championship'in 4. haftasında Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Hull City'nin tek golünü atan Ozan Tufan, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
Karşılaşmada Hull City'nin golünü 17. dakikada Ozan Tufan atarken Bristol City ise 62. dakikada Nakhi Wells kaydetti. Bu sonuçla Hull City, 7 puanla 5. sırada yer aldı.
Ozan Tufan, Bristol City maçında fileleri havalandırarak ligde 4 gole ulaştı. Milli futbolcu böylece gol krallığı yarışında rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.
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