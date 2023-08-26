İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu - Son Dakika

İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu

İngiltere\'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu
Son Güncelleme: 26.08.2023 09:20

İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City, sahasında Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü atan isim olan Ozan Tufan, bu sezon 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Milli futbolcu an itibarıyla İngiltere Championship gol krallığında zirvede bulunuyor.

Hull City, İngiltere Championship'in 4. haftasında Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Hull City'nin tek golünü atan Ozan Tufan, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

HULL CITY'NİN TEK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada Hull City'nin golünü 17. dakikada Ozan Tufan atarken Bristol City ise 62. dakikada Nakhi Wells kaydetti. Bu sonuçla Hull City, 7 puanla 5. sırada yer aldı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Ozan Tufan, Bristol City maçında fileleri havalandırarak ligde 4 gole ulaştı. Milli futbolcu böylece gol krallığı yarışında rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu
Gol krallığı listesi (25.08.2023)
İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu

Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu - Son Dakika
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