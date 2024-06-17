İngiltere, Jude Bellingham'ın golüyle Sırbistan'ı yendi - Son Dakika
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Spor

İngiltere, Jude Bellingham'ın golüyle Sırbistan'ı yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda İngiltere, Jude Bellingham'ın golüyle Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti. İlk yarıyı önde tamamlayan İngiltere, ikinci golü bulamadı ancak rakibine gol izni vermedi ve galibiyeti elde etti. Sırbistan'ın kaptanı Dusan Tadic ise yedek kulübesinde başladı ve ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

17.06.2024 00:15
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan İngiltere, rakibini gözde ismi Jude Bellingham'ın tek golüyle devirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan İngiltere, 20 yaşındaki oyuncusu Jude Bellingham'ın 13. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarıda daha etkili görünen İngiltere, ikinci golü ise bulamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda oyun dengeli geçerken, İngilizler'in 77. dakikada Kane'in kafa vuruşunda bir topu direkten döndü. Kalan bölümde rakibine gol izni tanımayan İngiltere, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Tadic yedek başladı

Sırbistan'ın takım kaptanı Fenerbahçeli Dusan Tadic, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic, gole ihtiyacı olduğu bölümde kurtarıcı olarak Dusan Tadic'i oyuna dahil etti.

Tadic, 61. dakikada Aleksandar Mitrovic'in yerine oyuna girdi.

Kaynak: AA

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