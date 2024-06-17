İngiltere, Jude Bellingham'ın golüyle Sırbistan'ı yendi

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan İngiltere, rakibini gözde ismi Jude Bellingham'ın tek golüyle devirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan İngiltere, 20 yaşındaki oyuncusu Jude Bellingham'ın 13. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarıda daha etkili görünen İngiltere, ikinci golü ise bulamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda oyun dengeli geçerken, İngilizler'in 77. dakikada Kane'in kafa vuruşunda bir topu direkten döndü. Kalan bölümde rakibine gol izni tanımayan İngiltere, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Tadic yedek başladı

Sırbistan'ın takım kaptanı Fenerbahçeli Dusan Tadic, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic, gole ihtiyacı olduğu bölümde kurtarıcı olarak Dusan Tadic'i oyuna dahil etti.

Tadic, 61. dakikada Aleksandar Mitrovic'in yerine oyuna girdi.