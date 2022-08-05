Barcelona altyapısında yetişen Cucurella, Eibar ve Getafe 'de oynadıktan sonra geçen yıl Brighton'a transfer oldu.

Transferin mali detayları açıklanmasa da İngiltere basınında Chelsea'nin Cucurella için bonuslarla 62 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Chelsea, Brighton'dan Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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