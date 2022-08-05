Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Chelsea, kaptanı Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Son Dakika

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