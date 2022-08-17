West Ham United'tan savunmaya takviye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Hum United, Paris Saint Germain forması giyen Thilo Kehrer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

West Hum United transfer çalışmaları devam ediyor. İngiliz ekibi; Areola, Downes, Cornet, Aguerd ve Scamacca transferlerinden sonra Alman savunmacı Thilo Kehrer'i de kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki oyuncu için 2 yıl opsiyon olmak üzere 4 yıllık sözleşme yapıldığı ifade edildi.