Chelsea ile Tottenham Hotspur, Premier Lig'in 2. haftasında Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi. Londra derbisi 2-2 sona erdi.
Karşılaşmada Chelsea yeni transferi Kalidou Koulibaly ile 19. dakikada öne geçti. 68. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham'a beraberliği getiren golü attı. Golün ardında Chelsea yedek kulübesine doğru sevinç gösterisi yapan Tottenham'ın teknik direktörü Conte, ortamın gerilmesine sebep oldu. Conte ile Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel arasında tartışma yaşandı, ikili burun buruna geldi.
77. dakikada Chelsea Reece James ile tekrar öne geçerken, Tottenham'da 90+6. dakikada Harry Kane skoru belirleyen isim oldu. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından iki hoca tekrar birbirine girdi. Conte, elini sıkıp bırakmayan Tuchel'in üzerine yürüdü. İkiliyi teknik heyet ve futbolcular güçlükle ayırdı.
Son Dakika › Spor › Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu - Son Dakika