Arsenal, Premier Lig'deki üçüncü maçını da kazandı - Son Dakika
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Arsenal, Premier Lig'deki üçüncü maçını da kazandı

20.08.2022 21:44
Arsenal, Premier Lig'deki üçüncü maçını da kazandı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

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Kaynak: AA

Martin Odegaard, Bournemouth, Arsenal FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal, Premier Lig'deki üçüncü maçını da kazandı - Son Dakika

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