Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı farka boğdu! 1995'ten bu yana bir ilk yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı farka boğdu! 1995'ten bu yana bir ilk yaşandı

06.08.2022 19:22
Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı farka boğdu! 1995'ten bu yana bir ilk yaşandı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, sahasında Southampton'ı 4-1 yendi. Londra temsilcisi, 1995'ten bu yana ilk kez sezonun ilk maçında rakip kaleye 4 gol attı.

Tottenham ile Southampton, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

TOTTENHAM FARKA KOŞTU

12. dakikada James Ward-Prowse'un golüyle öne geçen Southampton üstünlüğünü koruyamadı ve Tottenham'a 21. dakikada Ryan Sessegnon'un golüyle beraberliği yakaladı. Spurs'e galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Dier, 60. dakikada Muhammed Salisu (kendi kalesine) ve 63. dakikada Dejan Kulusevski attı.

Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı farka boğdu! 1995'ten bu yana bir ilk yaşandı

1995'TEN BU YANA BİR İLK

Bu galibiyetle lige 3 puanla başlayan Tottenham, 1995'ten bu yana ilk kez sezonunun açılış maçında rakip ağlara 4 gol attı.

YORUMLAR
500

Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı farka boğdu! 1995'ten bu yana bir ilk yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur
18:22 Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 19:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı farka boğdu! 1995'ten bu yana bir ilk yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement