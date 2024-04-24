İngiltere Premier Lig\'indeki Futbolcular Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Spor

İngiltere Premier Lig’inde forma giyen iki futbolcu, tecavüz suçlamasıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Her ikisi de 19 yaşında olan futbolcular, polis sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakıldı.

İki futbolcunun forma giydiği kulüp, iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Futbolcuların isimleri ve hangi kulüpte oynadıkları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir polis sözcüsü "Yetkililer bir tecavüz ihbarı almaları ardından iki kişiyi tutukladı" dedi.

Sözcü, 19 yaşındaki bir kişinin saldırı ve tecavüze yardım ve yataklık şüphesiyle, diğer 19 yaşındaki kişinin de tecavüz şüphesiyle tutuklandığını belirtti.

Olaya ilişkin iddialar ilk olarak İngiliz Sun gazetesi tarafından haberleştirildi. Haberde söz konusu saldırının Cuma günü gerçekleştiği belirtildi.

Polis soruşturması devam ediyor. Soruşturma sürecinde futbolcuların takımlarından uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı bilinmiyor.