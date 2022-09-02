Chelsea, Juventus'tan Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kaynak: AA

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