Chelsea, Juventus'tan Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika
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Chelsea, Juventus'tan Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

02.09.2022 10:06
Chelsea, Juventus'tan Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, İtalyan ekibi Juventus'tan Denis Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, İtalyan ekibi Juventus'tan Denis Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İsviçre Milli Takımı futbolcusu Denis Zakaria'nın, sezon sonu kalıcı transfer seçeneğiyle kiralık olarak kadroya katıldığı ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon ocak ayından Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından Juventus'a transfer olmuştu.

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Kaynak: AA

Juventus, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chelsea, Juventus'tan Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Chelsea, Juventus'tan Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika
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