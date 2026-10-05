İngiltere Teknik Direktörü Tuchel, Çekya öncesi 6-0/8-0 beklentisini yanlış buldu

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yarın Çekya ile yapacakları maçta farklı skorlu bir galibiyet beklentisinin yanlış olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, Çekya ile oynayacakları 4. hafta mücadelesi öncesinde Tottenham Hotspur'un tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Santi Denia'nın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından Çekya'da çok fazla İspanyol oyun anlayışı gördüklerini belirten Tuchel, "Kadrolarında çok fazla gelişim var. Özellikle kendi yarı sahalarında, kaleciyi de işin içine katan derinden oyun kurulumunda, oyuncuları duvar olarak kullanmada ve yüksek presten kurtulup hızlı hücuma geçmede güçlendiklerini hissediyorum. Net oyun kalıpları görüyoruz, çok esnek, çok akıcı. Onlardan topu almak oldukça zor." diye konuştu.

Tuchel, Alex Scott ve Ezri Konsa'nın sakatlıklarının ardından milli takım kampından ayrılmalarıyla ilgili, "İki farklı hikaye var. Ezri kampa geldiğinde bir rahatsızlık hissetti, İspanya maçında bu rahatsızlıkla oynadı ve durum biraz kötüleşti. Kampta kalıp Çekya ve Hırvatistan maçı için de her şeyi denedi. Ne yazık ki uyluğuna bir darbe daha aldı. Onun bu acı ve rahatsızlıkla yeniden oynamasına izin vermemeye karar verdik. Ciddi bir şey değil, ama riske girmeye değmez. Alex'in durumu ise biraz tuhaf. Bu konuda çok üzgünüm. Alex maçtan önceki iki antrenmana da katıldı, Hırvatistan maçına tamamen hazırdı. Tedavi gördüğünü biliyorduk ama hem kendisinden hem de sağlık ekibinden sadece yeşil ışık vardı. Maçta hafif bir rahatsızlığı olduğunu fark ettiğimizde, oyundan çıkmak isteyip istemediğini sorduk, 'hayır' dedi. Maçtan sonra '90 dakika oynayabilirdim, sakatlık hissetmiyorum' dedi. Ertesi gün bile sakat olmadığını hissediyordu. Tuhaf bir durum, çünkü sağlık kontorllerinin sonucu ve yaklaşık ne kadar süre forma giyemeyeceğine dair tahmin, onun hisleriyle, maça hazırlık süreciyle, maç sırasındaki süreçle de örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

"Roy Keane, Jude Bellingham'ın tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olabileceğini söyledi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Tuchel, "Büyük bir laf. Ama ona bunun için para ödeniyor, o bir yorumcu. Mükemmel bir yorumcu, onu televizyonda izlemeyi seviyorum ve ona büyük saygım var. Ama bir yorumcu tartışmasına girmeyeceğim. Bu onun görüşüyse, öyle kalsın. Güzel bir yorum. Büyük bir iltifat ve şu an için hak edilmiş. Gerisini tartışmak başkalarına kalmış." yanıtını verdi.

Son maçlardaki performanslarını değerlendiren Tuchel, "Bence topsuz oyunda hep yüksek enerjiyle oynadık. Şimdi bir katman daha ekledik. Topa sahipken yoğunluk çok yüksekti. Çok fazla yüksek yoğunluklu koşu yaptık ve topu kaybettiğimizde karşı prese çok yatırım yaptık. En önemli maç bir sonraki maçtır, bir önceki değil. Bir sonrakine hazır olmalısın ve daha önce yaptıklarına kapılıp gitmemelisin." dedi.

"(Kane) Sürekli gol atıyor ve fantastik oynuyor"

Tuchel, Harry Kane'in yarın Çekya karşısında şans bulması halinde Peter Shilton'a ait 125 maçlık en fazla İngiltere Milli Takımı formasını giyme rekorunu yakalayacak olmasıyla ilgili, "Söyleyecek başka sözüm kaldı mı bilmiyorum. Çünkü sürekli gol atıyor ve fantastik oynuyor. Ballon d'Or listesinde. Onun hakkında o kadar sık konuştuk ki yeni kelimeler bulmaya çalışıyorum, sonra da anlamsız oluyorlar. Yaptığı her şeyi en üst seviyede yapıyor ve bunu sürekli yapıyor. Belki basın toplantısında değil ama size söylemiştim. Bugün açık antrenman var ve eminim ki takımı sahaya çıkaran o olacak, ısınmada takımı yöneten o olacak ve bir adım bile eksik ya da yavaş atmayacak. Maçta da bence fantastik bir oyun çıkardı. Bizim için oyunundaki yoğunluğu artırdı. Bayern Münih'te bu büyük rolü üstlendiğinden beri yeni bir seviye buldu. Saha içinde de dışında da en üst seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, 7-0'lık Hırvatistan galibiyetinin ardından Çekya karşısında da farklı galibiyet beklentilerine yönelik, "Eğer benzer bir performans 6-0 ya da 8-0 anlamına geliyorsa, herkese yanlış beklentiler içinde olduklarını söylemek zorundayım. Alçakgönüllülük, topla ve topsuz yoğunluk açısından benzer bir performans bekliyorsak, evet istediğimiz bu. Standart bu. Çekya, İspanya'ya çok baş ağrısı yaşattı." diye konuştu.

Chalobah: "Daha fazla gol de atabilirdik, işin korkutucu yanı bu"

İngiliz stoper Trevoh Chalobah ise bir savunma oyuncusu olarak İngiltere'nin ileri 4'lüsünü nasıl bulduğu sorusuna, "Evet, şu an çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Kulüpte yaptıkları şey harika, bunu kampa taşımaları da nefes kesiciydi. Daha fazla gol de atabilirdik, işin korkutucu yanı bu. ve o oyuncuların takımımızda olması harika." yanıtını verdi.

Kariyerini İtalyan temsilcisi Como'da sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transferinin milli takımda olmasına nasıl katkı sağladığı sorusu üzerine, "Şu ana kadar harika gidiyor. Daha önce Fransa'daki kiralık dönemlerimde yurt dışında oynamıştım, kültür ve dil açısından biraz benzer hissettiriyor. İngiliz oyuncuların yurt dışında oynaması ve o deneyimi kampa taşıması da iyi bir şey." dedi.