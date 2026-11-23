İnönü Üniversitesi Münazara Topluluğu tarafından ve Yeşilyurt Belediyesi paydaşlığında düzenlenen farklı fakültelerden öğrencilerin oluşturduğu 20 takımın katıldığı münazara turnuvası başladı. İki hafta sürecek organizasyonda öğrenciler, belirlenen konular üzerine farklı görüşleri savunarak fikirlerini ortaya koyacak.

İnönü Üniversitesi Münazara Topluluğu tarafından düzenlenen turnuvanın açılış programına İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ile Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berkant Akkuş, Av. Mert Banazılı, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Enver Türkmen ve öğrenciler katıldı.

Program, gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Enver Türkmen, medeniyetin temelinde insanı yaşatmayı esas alan bir anlayışın bulunduğunu belirterek, "Bugün burada gençlerimizin sadece hitabetini değil, ortak akıl geliştirme iradesini, meselelere çözüm odaklı bakışını ve yarınlara olan güçlü inancını hep birlikte göreceğiz. Farklı düşünceler bizim ayrışma noktamız değil, bilakis en büyük zenginliğimizdir. Yeter ki sözümüzü edep dairesinde, samimiyetle ve milletimize değer katma gayesiyle söyleyelim" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ise münazaranın demokratik tartışma kültürünün gelişmesindeki önemine değinerek, "Türkiye'de tartışma denildiğinde çoğu zaman münakaşa ve kavga akla geliyor. Oysa tartışma, demokratik bir ortamda insanların görüşlerini özgürce ifade edebilmesidir. Münazaranın temel amacı da farklı görüşleri sabırla dinleyebilmek ve bu görüşlere saygı duyabilmektir" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüven, hitabet ve düşüncelerini ifade etme becerilerine katkı sunduğunu dile getiren Şad, organizasyonda emeği geçen İnönü Üniversitesi Münazara Topluluğuna ve destek veren kurumlara teşekkür ederek yarışmacılara başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara turnuvanın işleyişi ve kuralları hakkında bilgi verildi. İki hafta boyunca devam edecek karşılaşmalarda takımlar, belirlenen konular çerçevesinde farklı görüşleri savunarak argümanlarını ortaya koyacak.