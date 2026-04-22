Inter, Como'yu Geçerek Finale Yükseldi

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, sahasında Como'yu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Como, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas da Cunha ile 2-0 öne geçti.

Maçın 69. ve 86. dakikalarında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile fileleri havalandıran Inter, 89. dakikada Petar Sucic ile bir gol daha buldu.

Mücadeleden 3-2 galip ayrılan Inter, adını finale yazdırdı. Yarı finalin ilk maçı golsüz tamamlanmıştı.