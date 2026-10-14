Inter'e karşı 3 gol atmıştı! Nicolo Tresoldi’nin Milan taraftarı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Inter'e karşı 3 gol atmıştı! Nicolo Tresoldi’nin Milan taraftarı olduğu ortaya çıktı

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Inter\'e karşı 3 gol atmıştı! Nicolo Tresoldi’nin Milan taraftarı olduğu ortaya çıktı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge, Inter'i deplasmanda 4-3'lük skorla yendi. Belçika ekibinde forma giyen Nicolo Tresoldi, 3 gol atarak yıldızlaştı. 22 yaşındaki İtalyan oyuncunun koyu bir Milan taraftarı olduğu ortaya çıktı. Tresoldi'nin bir dönem Inter'e transfer olma durumunun olduğu ancak genç oyuncunun Milan'ı desteklemesi nedeniyle bu transferi istemediği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan gecede Club Brugge, deplasmanda İtalyan devi Inter'i 4-3'lük skorla mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise attığı 3 golle Belçika ekibini zafere taşıyan Nicolo Tresoldi oldu.

SAN SIRO'DA GOLLERİYLE YILDIZLAŞTI

22 yaşındaki İtalyan santrfor, dev mücadelede sergilediği olağanüstü performansla futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Inter savunmasını çaresiz bırakan genç golcü, San Siro'da yaptığı hat-trick ile maçın tartışmasız yıldızı haline geldi.

INTER'E TRANSFERİNİ MILAN'A OLAN AŞKI ENGELLEMİŞ

Maçın ardından İtalyan basınına yansıyan detaylar ise galibiyete ayrı bir anlam kattı. Koyu bir AC Milan taraftarı olduğu ortaya çıkan Tresoldi'nin, geçmiş dönemde Inter'den resmi transfer teklifi aldığı belirtildi. Ancak genç yıldızın, çocukluk aşkı olan Milan'a olan bağlılığı sebebiyle ezeli rakip Inter'e transfer olmayı reddettiği ifade edildi.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Nicolo Tresoldi’nin babası da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ''Inter yeniden onu ararsa hayır diyecek. Hayali, Milan formasını giymek. Nicolo, Kaka, Inzaghi ve Pato’ya hayran kaldı. Fikrini değiştirmek mümkün değil.'' ifadelerini kullandı. 

UEFA Şampiyonlar LigiClub BruggeBelçikaFutbolInterMilanSporSon Dakika

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