İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanağın bilançosu belli oldu. İstanbul Valiliği, kent genelinde 1277 su baskını ve 15 heyelan meydana geldiğini, 47 kişinin mahsur kaldığını açıkladı. Yağış nedeniyle yüzlerce ev, iş yeri ve araçla ilgili ihbar yapılırken, en fazla yağış metrekareye 193,84 kilogramla Beykoz-Ömerli'de ölçüldü. AFAD bünyesinde kriz masası oluşturulurken, 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin sahada müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

8 BİN PERSONEL, 2 BİN ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ İLE MÜDAHALE

Açıklamada, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada müdahale çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

1277 SU BASKINI VE 15 HEYELAN YAŞANDI, 47 KİŞİ MAHSUR KALDI

Valilik açıklamasında, ihbar kayıtlarına göre 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayı yaşandığı bildirildi. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeriyle ilgili ihbar kaydı oluşturulduğu belirtildi.

EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ-ÖMERLİ’DE

İstanbul’da ölçülen yağış miktarlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Beykoz-Ömerli’de metrekareye 193,84 kilogram, Sarıyer-İTÜ Maslak’ta 124,72 kilogram, Arnavutköy’de 125,9 kilogram, Çatalca’da 75,2 kilogram, Kartal’da 14,3 kilogram ve Bakırköy’de 6,8 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Yağış nedeniyle kapalı yol bulunmadığı belirtilen açıklamada, havalimanlarında pistlerin açık olduğu ve iptal sefer bulunmadığı ifade edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Valilik, olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Öte yandan, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kapsamı dışında tutulduğu belirtildi. 

VALİ GÜL'DEN İSTANBULLULARA ÇAĞRI: ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşların can güvenliği için önemli uyarılarda bulundu. Vali Gül, yarın için evden çıkılmaması çağrısı yaparken su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulmasını istedi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara yönelik önemli bir açıklama yaptı. Gül, özellikle 15 Ekim Perşembe günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Vali Gül'ün açıklamasında yalnızca dışarı çıkma uyarısı değil, evlerde alınması gereken güvenlik önlemleri de yer aldı.

Gül, vatandaşların güvenliğini ilgilendiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir."

İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN: 12 SAATTE 100 KİLOGRAMA YAKIN YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da İstanbul'da etkili olan sağanağa ilişkin AKOM'da açıklamalarda bulundu. Kentte 12 saatte metrekareye 100 kilograma yakın yağış düştüğünü belirten Aslan, yağışların saat 18.00'den sonra Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda etkisini artıracağını, yarın sabaha kadar devam edeceğini söyledi. Rüzgarın hızının saatte 75-80 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulunan Aslan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını ve özel araçları yerine toplu taşımayı kullanmalarını istedi. Aslan ayrıca, 8 bin 392 personel ve 2 bin 246 araçla olumsuzluklara müdahale ettiklerini açıkladı.

Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahadaBakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildiİstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktıSarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktıBaşakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldıSarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
su baskınıİstanbulGüncelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Medet Erol Medet Erol:
    AKAPA YÜZÜNDEN İBB YE GEREKLİ BUTCEYİ VERMİYORLAR 7 5 Yanıtla
    Necmi K Necmi K:
    Akapa değil Ak parti Ekonun fırıldağı 2 3
    Ayhan Murat Ayhan Murat:
    seni 0 1
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kapak açılmış 0 0
    Sabri İnce Sabri İnce:
    Alman bankasından alınan 300 milyon avro nerede ? 560 milyar yok etmiş daha bütçe ister.. 0 0
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Yönetime el konulmalı 4 8 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Troller yok, parayı yiyeceklerine alt yapı yapsalardı diye çıkarlardı.Merak etmeyin Allah'ın gazabından ve lanetinden kurtulamayacaksınız. Allah'ın adaleti tecelli eder. Seyredip göreceğiz. 0 1
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Allah beterinden korusun. 6 4 Yanıtla
  • Orhan Özdemir Orhan Özdemir:
    ne güzel İstanbul be 3 5 Yanıtla
  • mesut mesut:
    hükümet derhal seçim kararı alıp İSTİFA Etmelidir 6 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akılalmaz Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı Türkiye’ye geri döndü Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Türkiye'ye geri döndü
’’Galatasaray Stadyumu’ndaki atmosfer nasıldı’’ sorusuna Livakovic’ten çarpıcı cevap ''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten çarpıcı cevap
Mikrofonu unuttular Gelinin “Alnımdan öpeceksin“ uyarısına damadın yanıtı bomba Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
Tarık Akan’ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi Tarık Akan'ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi
1.5 aydır cezaevinde olan Tuğba Ekinci’den ilk açıklama: Güzel olmak suç mu 1.5 aydır cezaevinde olan Tuğba Ekinci'den ilk açıklama: Güzel olmak suç mu?
Fenerbahçe’de Kante depremi Aston Villa maçında oynayamıyor Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamıyor
21:05
İstanbul’daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi
21:00
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar artık isyan noktasında
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında
20:53
Sarıyer Ayazağa’da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
20:48
Başakşehir’de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
20:47
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
20:40
Sarıyer’de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
20:16
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
19:59
İstanbul’da lüks plazanın otoparkını su bastı Tepki gecikmedi
İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi
19:40
Fenerbahçe’den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
19:04
İstanbul’da durum ciddi Vali Gül’den “Evden çıkmayın“ çağrısı
İstanbul'da durum ciddi! Vali Gül'den "Evden çıkmayın" çağrısı
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 21:22:55. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei