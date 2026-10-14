İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

8 BİN PERSONEL, 2 BİN ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ İLE MÜDAHALE

Açıklamada, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada müdahale çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

1277 SU BASKINI VE 15 HEYELAN YAŞANDI, 47 KİŞİ MAHSUR KALDI

Valilik açıklamasında, ihbar kayıtlarına göre 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayı yaşandığı bildirildi. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeriyle ilgili ihbar kaydı oluşturulduğu belirtildi.

EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ-ÖMERLİ’DE

İstanbul’da ölçülen yağış miktarlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Beykoz-Ömerli’de metrekareye 193,84 kilogram, Sarıyer-İTÜ Maslak’ta 124,72 kilogram, Arnavutköy’de 125,9 kilogram, Çatalca’da 75,2 kilogram, Kartal’da 14,3 kilogram ve Bakırköy’de 6,8 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Yağış nedeniyle kapalı yol bulunmadığı belirtilen açıklamada, havalimanlarında pistlerin açık olduğu ve iptal sefer bulunmadığı ifade edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Valilik, olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Öte yandan, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.

VALİ GÜL'DEN İSTANBULLULARA ÇAĞRI: ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşların can güvenliği için önemli uyarılarda bulundu. Vali Gül, yarın için evden çıkılmaması çağrısı yaparken su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulmasını istedi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara yönelik önemli bir açıklama yaptı. Gül, özellikle 15 Ekim Perşembe günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Vali Gül'ün açıklamasında yalnızca dışarı çıkma uyarısı değil, evlerde alınması gereken güvenlik önlemleri de yer aldı.

Gül, vatandaşların güvenliğini ilgilendiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir."

İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN: 12 SAATTE 100 KİLOGRAMA YAKIN YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da İstanbul'da etkili olan sağanağa ilişkin AKOM'da açıklamalarda bulundu. Kentte 12 saatte metrekareye 100 kilograma yakın yağış düştüğünü belirten Aslan, yağışların saat 18.00'den sonra Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda etkisini artıracağını, yarın sabaha kadar devam edeceğini söyledi. Rüzgarın hızının saatte 75-80 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulunan Aslan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını ve özel araçları yerine toplu taşımayı kullanmalarını istedi. Aslan ayrıca, 8 bin 392 personel ve 2 bin 246 araçla olumsuzluklara müdahale ettiklerini açıkladı.