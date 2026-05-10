İpek Yolu Rallisi Ardahan'da

10.05.2026 20:05
Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi çerçevesinde ekip, Ardahan'da mola verip Gürcistan'a geçti.

Almanya'dan başlayıp Nepal'de tamamlanacak Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Ardahan'a gelen ekip, Çıldır ilçesindeki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan Gürcistan'a geçti.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup, Ardahan'ın Çıldır ilçesine geldi.

Araçlarıyla Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na hareket eden ekip, ilçe merkezinde kısa bir yemek molası verdi.

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, Türkiye'deki son gününü Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda geçirdiklerini söyledi.

Kapıkule'den giriş yaptıklarını ve Türkiye'de yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ettiklerini belirten Serin, şunları kaydetti:

"???????O kadar şanssız bir zamana denk geldik ki kar ve yağmurdan dolayı birçok programı iptal etmek zorunda kaldık. Ama bizi sevindiren taraf araçlarımızda ve yarışmacılarımızda herhangi bir sakatlık, kaza, olumsuz bir şey olmadı. Öyle ki 6 yaşında bir yarışmacımız var, ailesiyle beraber gerçekten çok mutlu. Son çorbamızı da Çıldır'da içtik. En son çıkmadan bir memleket lezzetini tadalım dedik."

Katılımcılardan Hasan Murat Özkasım da İstanbul Sultanahmet'ten başlayan İpek Yolu Rallisi kapsamında bugün Ardahan'da olduklarını dile getirerek "Türkiye'nin bu yüzünü görmek bizim için çok büyük bir onur. Müthiş bir arkadaşlık ve dostluk bize gösterildi. Rallinin de amacı dostluk ve kültürel bağları güçlendirmek." dedi.

Ekiptekiler, pasaport işlemlerin ardından Gürcistan'a geçiş yaptı.

Kaynak: AA

