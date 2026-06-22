İran - Belçika: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran - Belçika: 0-0 Beraberlik

22.06.2026 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Dünya Kupası'ndaki 2. maçında Belçika ile 0-0 berabere kaldı. Jahanbakhsh ve Ghoddos görüş bildirdi.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Belçika'yla 0-0 berabere kalan İran'da milli futbolcular Alireza Jahanbakhsh ve Saman Ghoddos takım arkadaşlarını tebrik etti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alireza Jahanbakhsh, karşılaşma öncesinde Belçika'nın nasıl bir futbol ortaya koyacağını bildiklerini söyledi.

Rakibin çok önemli futbolcuları olduğunu vurgulayan Jahanbakhsh "Oyuna iyi başladık. Gol bulabilirdik. İkinci yarıda çok önemli şanslar yakaladık, galibiyete yakındık. Bugün takımın performansından dolayı çok mutluyuz. Takımda herkes birlik oldu. Son maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gruptaki son maç olan Mısır mücadelesi için Seattle'da olacaklarını dile getiren Jahanbakhsh, "Son maçta orada olacağız. Tijuana'da kalıyoruz ve orası hakkında söylemem gerekenler var. İnsanlar çok kibarlar, Meksikalı insanları çok seviyoruz. İnsanlar bizi inanılmaz karşılıyorlar ve bunu kalpten hissettiriyorlar. Meksika'ya teşekkür ediyorum. Maç maç bakıyoruz. Bugün çok iyi performans gösterdik. Bir sonraki maçta Mısır'la karşılaşacağız. En iyisini yapmak istiyoruz ve maça hazırız. Aynı enerjiyle maça çıkacağız. Bugün farklı ideolojilerde, farklı düşüncelerde, farklı kültürden olan binlerce kişi İran'ı destekledi." açıklamasını yaptı.

Toplantıya maç içinde önemli kurtarışlar yaparak kalesini gole kapatan Alireza Beiranvand'ın formasıyla gelen Saman Ghoddos??????? ise 2 maçta 2 puan aldıklarını belirterek "Bugün kazanmak isterdik. Kalecimiz inanılmaz bir performans ortaya koydu. Bence tarihimizin en iyi kalecisi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Belçika, Turnuva, Futbol, Dünya, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran - Belçika: 0-0 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı Şırnak'ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Hakkari’ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı Hakkari'ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı
Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü
Beyoğlu’nda 24 saatlik eylem yasağı Beyoğlu'nda 24 saatlik eylem yasağı
Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti O anlar kamerada Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti! O anlar kamerada

07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:33
Montella kararını açıkladı Terim’e verdiği yanıt gündem yarattı
Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
05:33
Katar’da fabrikada patlama 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
Katar'da fabrikada patlama! 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
03:34
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı
Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 07:47:56. #.0.5#
SON DAKİKA: İran - Belçika: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.