İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu - Son Dakika
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Spor

İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

İran\'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis\'in de evi vuruldu
14.06.2025 11:41
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İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırıları sırasında, Fenerbahçe Beko'nun eski koçu Dimitris Itoudis'in Tel Aviv'de yaşadığı bina da vuruldu. Ülkesi Yunanistan'da olduğu açıklanan Itoudis'in binasının hasar aldığı ancak dairesinin iyi durumda olduğu belirtildi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in kaldığı binanın da isabet aldığı iddia edildi.

İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık olarak başlatılan hava saldırıları, dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in birçok noktasını hedef aldı. İran füzelerinin isabet ettiği binalardan birinde, şu an Hapoel Tel Aviv'i çalıştıran Yunan koç Itoudis'in evinin de olduğu öne sürüldü.

SALDIRI ANINDA YUNANİSTAN'DAYDI

Olay anında memleketi Yunanistan'da bulunan Itoudis'in fiziksel olarak zarar görmediği belirtildi. Binada hasar meydana gelirken, deneyimli koçun kaldığı dairenin saldırıdan etkilenmediği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hapoel Tel Aviv kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Itoudis'in evinin saldırıdan zarar görmediği ifade edilirken, kamuoyunun doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Dimitris Itoudis, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti.

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Son Dakika Spor İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • oktay sayar:
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