İrem Dursun Kış Olimpiyatları'nda 103. oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İrem Dursun Kış Olimpiyatları'nda 103. oldu

12.02.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrem Dursun, 2026 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 10 km serbest yarışında 103. sırayı aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden İrem Dursun, kadınlar 10 kilometre serbest yarışında 103'üncü sırayı aldı.

İtalya'daki oyunların 6. gününde kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

İlk kez olimpiyatlara katılan milli sporcu İrem Dursun, 31 dakika 26.8 saniyelik derecesiyle 103'üncü sırayı elde etti.

Frida Karlsson ikinci altın madalyasını aldı

İsveçli Frida Karlsson, bu kategoride 22.49.2'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Karlsson, kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlon kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını kazandı.

Bir diğer İsveçli sporcu Ebba Andersson, 46.6 saniye geride gümüş, ABD'li Jessie Diggins ise 49.7 saniye farkla bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrem Dursun Kış Olimpiyatları'nda 103. oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı
Şaka değil gerçek Japon Ligi’nde beraberlik kaldırıldı İşte yeni puanlama sistemi Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
Sosyal medyayı ikiye bölen video İyilik mi yaptı, kötülük mü Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Bir anda istifa etti Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 19:03:35. #7.11#
SON DAKİKA: İrem Dursun Kış Olimpiyatları'nda 103. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.