İrem Karamete\'den Olimpiyat Sporcularına İlham Veren Kitap

Spor

İSTANBUL, –TÜRKİYE'yi, Rio 2016 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda temsil eden milli eskrimci İrem Karamete, "Bir Olimpiyat Sporcusunun Derin Yolculuğu" ismiyle kitap yayımladı.

Başarılı sporcunun, 20 yıllık eskrim kariyerinde edinmiş olduğu tüm deneyimleri, başarıları, başarısızlıkları, eğitim hayatını, sporda stres yönetimini, mental gücün spor hayatındaki yerini ve yaşadığı sakatlıkları anlattığı kitabı 29 Ocak Çarşamba günü satışa sunuldu.

İrem Karamete, Olimpik Türk Kadın sporcuların Türkiye'de yazdığı ilk kitap olma özelliği taşıyan ve editörlüğünü Prof. Dr. Kenan Mortan'ın üstlendiği kitabın özellikle Olimpiyat hayali kuran genç sporcular için bir rehber olmasını ümit ettiğini belirtiyor.