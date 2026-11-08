İrfan Can, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetinde milli kadroya çağrılmadığına üzüldü - Son Dakika
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İrfan Can, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetinde milli kadroya çağrılmadığına üzüldü

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İrfan Can, Fenerbahçe\'nin 5-0\'lık galibiyetinde milli kadroya çağrılmadığına üzüldü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmamasına üzüldüğünü dile getirirken formda olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmamasından dolayı üzüldüğünü söyledi.

İrfan Can Kahveci, maçın oynandığı Çorum Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında memleketi Çorum'da ilk maçına çıktığını ve goller attığını dile getirdi.

Çok mutlu olduğunu aktaran İrfan Can, "İnşallah Emre hocamız ile beraber böyle seriler yakalarız." dedi.

A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmamasına da değinen İrfan Can, "Şu anda formda olduğumu düşünüyorum. Tabii davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil. Bu maçtaki gol sevincinde Sergen Hoca ile alakalı hiçbir şey yapmadım. Sergen Hoca sevdiğim ve saydığım bir isim. Birebir tanıdığım bir isim. Sevinçle alakalı bir şey yok yani yanlış anlaşılmasın. Milli takım yeni hocamızla ilk maçına çıkacak inşallah başarılı olur. Milli bayraklı forma çok başka bir şey. Başarılar diliyorum hem hoca ve ekibine hem de futbolcu kardeşlerime..." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci, teknik direktörlerin kendisinden istenen şeyleri yapmaya çalıştığını aktararak, "Uzun zamandır kendime dikkat ediyorum ve çalışıyorum. Bugünlerin geleceğini biliyorum ve daha iyi günler de gelecek. Çünkü hiçbir zaman vazgeçmeden çalışıyorum. İnsanlar istediği kadar eleştirsin ben kendi işime bakıyorum. İnşallah galibiyetlerle devam ederiz." şeklinde konuştu.

Guendouzi: "Biz kaliteli bir ekibiz, kaliteli gruba sahibiz"

Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ise bu haftayı çok iyi geçirdiklerini belirterek, "Bu hafta 2 iyi netice aldık. Almış olduğumuz neticelerden gayet mutluyuz. Tabii ki bu galibiyetleri önümüzdeki haftalar bir moral olarak kullanıp çalışmaya devam edeceğiz. Milli aradan sonra da bu performansı göstermemiz lazım. Bu almış olduğumuz galibiyetlerle şunu gösterdik biz kaliteli bir ekibiz, kaliteli gruba sahibiz. Dolayısıyla daha da ilerleyebilmek ve kalitemizi ortaya koymak adına daha çok çalışmak zorundayız." yorumunu yaptı.

Takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesini de değerlendiren Guendouzi, şunları kaydetti:

"Maça çıkmadan önce Emre Hoca ile birkaç antrenmana çıktık. Aslında bu iki, üç antrenmanda da onun bizden neler istediğini gayet iyi anladık. Oynatmayı düşündüğü oyunu bana göre sahaya iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Nasıl atak yapmamız gerekiyor, nasıl defans yapmamız gerekiyor, bu konuları iyi bir şekilde anladık. Maçtan önce bize fazlasıyla tavsiyelerde bulundu, bize öz güven aşıladı, kendisi futbolculuk döneminde çok büyük bir oyuncuydu. Şimdi milli ara olacak ve bu arada çok iyi bir şekilde çalışacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve nasıl bir oyun planı ortaya koymamız gerektiğini bana göre çok iyi biliyor Emre Hocamız. Dolayısıyla milli arada yapacağımız antrenmanlarla beraber başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıTrendyol Süper Ligİrfan Can KahveciFenerbahçeÇorumSporSon Dakika

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