İrfan Can Kahveci'nin sakatlık tedavisi devam ediyor

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A Milli Futbol Takımı'nda, Polonya ile oynanan özel maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun günlük olarak takip edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında sakatlanan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı. Kahveci'nin yaşamış olduğu sakatlığın ardından tedavisinin devam ettiği ifade edilen duyuruda, "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir" denildi. - HANNOVER