İş Adamı Turgay Dil, Elazığspor'a Şampiyonluk Prim Sözü Verdi - Son Dakika
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Spor

İş Adamı Turgay Dil, Elazığspor'a Şampiyonluk Prim Sözü Verdi

İş Adamı Turgay Dil, Elazığspor\'a Şampiyonluk Prim Sözü Verdi

Luxem Elektrik Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Dil, Elazığspor'un şampiyon olması durumunda takıma 100 bin liralık prim dağıtacaklarını açıkladı. Dil, takımın her zaman yanında olacaklarını ve şampiyon olunmasa bile 50 bin lira prim vereceklerini belirtti.

13.05.2024 14:37
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İş adamı Turgay Dil, Elazığspor'un şampiyon olması halinde takıma 100 bin liralık prim dağıtacakları sözü verdi.

Luxem Elektrik Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Dil'den Elazığspor'a destek açıklaması geldi. İyi günde de kötü günde de takımın yanında olmaları gerektiğini kaydeden Dil, şampiyon olması halinde takıma 100 bin liralık prim dağıtacaklarını söyledi. Dil, şampiyon olunmasa bile takıma 50 bin lira prim dağıtacaklarını vurguladı. Dil, "Bu kulüp desteği hak etti. Yensek de Elazığspor yenilsek de Elazığspor, biz her zaman takımımızın yanında olacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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