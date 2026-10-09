İşitme engelli kadın güreşçiler, Avrupa Şampiyonası öncesi Sivas Zara'da kampa girdi - Son Dakika
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İşitme engelli kadın güreşçiler, Avrupa Şampiyonası öncesi Sivas Zara'da kampa girdi

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İşitme engelli kadın güreşçiler, Avrupa Şampiyonası öncesi Sivas Zara\'da kampa girdi
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İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, 25 Kasım'da Ermenistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi Sivas Zara'da kampa girdi. 22 sporcunun katıldığı kampta milliler, altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı dinletmeyi hedefliyor.

İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, kasım ayında Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sivas'ın Zara ilçesinde kampa girdi. 22 sporcunun yer aldığı kampta, milliler şampiyonada başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu öncülüğünde oluşturulan milli takım, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına başladı. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular, Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Kadın İşitme Engelli Güreş Milli Takım Antrenörü Murat Gençtürk, kadınlar işitme engelli güreşinin bu yıl dünyada ilk kez kurulduğunu belirtti. Gençtürk, Avrupa Şampiyonası'nın 25 Kasım'da düzenleneceğini, gelecek yıl 7 Temmuz'da ise Ankara'da Dünya Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmayı hedeflediklerini ifade eden Gençtürk, Türk bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istediklerini kaydetti.

Milli takımda 10 sıklette mücadele edecek sporcuların bulunduğunu aktaran Gençtürk, işitme engelli kadın güreşçilere ulaşma konusunda zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Gençtürk, güreşe ilgi duyan işitme engelli kadın sporcuları milli takım kamplarına katılmaya davet etti.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıErmenistanSivas ZaraSporSon Dakika

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