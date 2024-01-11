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İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı Kastamonu'da kamp yapıyor - Son Dakika
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İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı Kastamonu'da kamp yapıyor

İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kamp yapıyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 15 sporcu katılıyor. Teknik direktörler Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz, nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıklarını belirtti. Gemalmaz, Kastamonu'daki kamp merkezinde ihtiyaçlarının karşılandığını ve ferdi sporculardan madalya beklediklerini söyledi.

İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı Kastamonu\'da kamp yapıyor
11.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:05
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İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar, Judo Milli Takımı'nın teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz öncülüğünde 15 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Gemalmaz, AA muhabirine, nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.

Kampın ortalarında olduklarını belirten Gemalmaz, "Dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız gayet verimli gidiyor. İlk kez geldiğimiz Kastamonu'daki kamp merkezinde ihtiyaçlarımızın hemen hemen hepsi karşılanıyor. Dünya şampiyonasına katılacağımız ferdi sporcularımızın hemen hepsinden madalya beklemekteyiz." dedi.

Kaynak: AA
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