İsmail Akçay Yol Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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İsmail Akçay Yol Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

İsmail Akçay Yol Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

1968 yılında Meksika'da düzenlenen olimpiyatlarda atletizm branşında 4. olan Balıkesirli efsane atlet İsmail Akçay'ın adına 16. kez düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. 3 ülkeden 373 sporcunun katıldığı yol koşusunda 10 kilometre koşarak derece elde atletleri bitiş çizgisinde Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli karşıladı.

01.09.2024 13:08  Güncelleme: 13:13
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1968 yılında Meksika'da düzenlenen olimpiyatlarda atletizm branşında 4. olan Balıkesirli efsane atlet İsmail Akçay'ın adına 16. kez düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. 3 ülkeden 373 sporcunun katıldığı yol koşusunda 10 kilometre koşarak derece elde atletleri bitiş çizgisinde Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli karşıladı.

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 16. İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı. 373 sporcunun yarıştığı koşuda sporcular 10 kilometrelik mesafeyi koştu. Yarışın startını efsane atlet İsmail Akçay ile Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli birlikte verdi. 7'den 70'e her yaştan sporcunun katıldığı koşu ille ilgili konuşan Başkan Hakan Şehirli, "İsmail Akçay Yol Koşusu artık geleneksel hale geldi. Bu yıl 16.'sı düzenleniyor. 3 ülkeden 373 sporcunun yarışacağı bir koşu olacak. Ekiplerimiz, yarışın heyecanını ve vatandaşların da etkinliğe ilgisini artırmak için şehir içinden geçen 10 kilometrelik bir parkur hazırladılar. Sakatlığın olmadığı, keyifli, sonuca ulaşabilen herkesin mutlu olduğu bir yarış olmasını diliyorum. Balıkesir'de bu yarışın gelenekselleşmesi Balıkesir için bir artıdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Şehirli, yarışı kazanan sporcuları bitiş çizgisinde karşılayarak tebrik etti.

Adına düzenlenen koşu ile ilgili konuşan 80 yaşındaki İsmail Akçay ise, "Benim için bu organizasyonu 16. kez düzenleyenlerden Allah razı olsun" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

Balıkesir Atatürk Stadı'ndan başlayan ve 10 kilometre süren yarışı Erkekler kategorisinde 31 dakika 14 saniye ile Murat Emektar kazandı. İkinci Ahmet Alkanoğlu olurken, üçüncülüğü Ahmet Civci elde etti. Kadınlarda ise; Dilan Çukurçam 37 dakika 3 saniye ile birinciliği elde etti. Gamze Altıntaş ve Fatma Arık ise ikinci ve üçüncü oldu - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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