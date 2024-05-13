İsmail Balaban, 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmail Balaban, 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kazandı

İsmail Balaban, 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri\'nde başpehlivanlık kazandı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonunun birinci etabını oluşturan 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık İsmail Balaban tarafından kazanıldı. İki gün süren güreşlerde 74 başpehlivan dahil olmak üzere 2 bin 83 güreşçi yer aldı. İsmail Balaban, final maçında Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek birincilik elde etti. Balaban, ödül töreninde yaptığı açıklamada, Yağlı Güreş Ligi'nin kendileri için önemli olduğunu ve Manavgat'ta birincilik kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

13.05.2024 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonunun birinci etabını oluşturan 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban elde etti.

Ilıca Stadı'nda 11 Mayıs Cumartesi günü başlaması planlanan ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen güreşlere, 74'ü başpehlivan olmak üzere tüm boylarda 2 bin 83 güreşçi katıldı.

İki gün süren güreşlerin bu akşamki başpehlivanlık final maçında İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan karşılaştı. Gümüşalan'ı yenen Balaban, 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandı.

Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonuna birincilikle başlayan İsmail Balaban'ı, baş boyunda Hüseyin Gümüşalan'ın ardından üçüncü sırada Orhan Okulu ile Serdar Yıldırım takip etti.

Başpehlivan Balaban, ödül töreni öncesi yaptığı açıklamada, Yağlı Güreş Ligi mücadelelerinin Kırkpınar yolunda kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Yağlı Güreş Ligi'nin ilk ayağında Manavgat'ta birincilik bana nasip oldu, çok mutluyum. Buraya kendime inanarak geldim. Lig güreşini iple çekiyordum. Sezona şanssızlıklarla iyi başlayamamıştım. Burada kendimi kanıtlamak istiyordum. Birinci olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsmail Balaban, Güreş Ligi, Manavgat, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Balaban, 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: İsmail Balaban, 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement