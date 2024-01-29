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İsmail Kartal, Leonardo Bonucci'nin formunu yakalamasını bekliyor - Son Dakika
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İsmail Kartal, Leonardo Bonucci'nin formunu yakalamasını bekliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kendisinden MKE Ankaragücü maçı için forma isteyen Bonucci'ye karşılaşmada hiç süre vermedi. Sakatlıktan dönen İtalyan stoperin ilerleyen yaşını göz önünde bulunduran Kartal'ın olası yeni bir sakatlığın önüne geçmek için bu kararı aldığı öğrenildi.

29.01.2024 - 09:39,  Güncelleme: 09:49
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İsmail Kartal, sakatlığı geçmesine rağmen MKE Ankaragücü karşılaşmasında riske etmediği Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Leonardo Bonucci'nin formunu yakaladıktan sonra oynamasını istiyor.

İSMAİL KARTAL'DAN FORMA BEKLİYOR

Başakşehir maçı öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle kadroya geri döndü. Maç öncesinde hocasından forma bekleyen Bonucci'yi İsmail Kartal riske etmedi.

İLERLEYEN YAŞINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDU

Bonucci'nin yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de başlatan İsmail Kartal, İtalyan stoperin 36 yaşında olmasını göz önünde bulundurarak form tutmadan süre vermek istemedi.

İsmail Kartal, Leonardo Bonucci\'nin formunu yakalamasını bekliyor
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Leonardo Bonucci, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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