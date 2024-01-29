İsmail Kartal, Leonardo Bonucci\'nin formunu yakalamasını bekliyor

İsmail Kartal, sakatlığı geçmesine rağmen MKE Ankaragücü karşılaşmasında riske etmediği Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Leonardo Bonucci'nin formunu yakaladıktan sonra oynamasını istiyor.
Başakşehir maçı öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle kadroya geri döndü. Maç öncesinde hocasından forma bekleyen Bonucci'yi İsmail Kartal riske etmedi.
Bonucci'nin yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de başlatan İsmail Kartal, İtalyan stoperin 36 yaşında olmasını göz önünde bulundurarak form tutmadan süre vermek istemedi.
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