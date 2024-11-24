İsmail Köybaşı: \'İnancımızı kaybetmedik, galibiyeti hak ettik\'

Spor

GÖZTEPE forması giyen İsmail Köybaşı , "Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. 2-0 geriye düştük fakat inancımızdan hiçbir şey eksiltmedik. Kazanabileceğimizin inancını maçın sonuna kadar sürdürdük ve galip gelerek karşılığını aldık. Tek eksiğimiz bir deplasman galibiyetiydi. O da bugüne denk geldi. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Göztepe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oynadıkları oyunun karşılığını galibiyet ile aldıklarını belirten İsmail Köybaşı, "Oyunun hiçbir anını çirkinleştirmedik. Sadece oyun oynamaya ve mücadele etmeye çalıştık. Bunun karşılığını da galibiyetle aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. 2-0 geriye düştük fakat inancımızdan hiçbir şey eksiltmedik. Kazanabileceğimizin inancını maçın sonuna kadar sürdürdük ve galip gelerek karşılığını aldık. Tek eksiğimiz bir deplasman galibiyetiydi. O da bugüne denk geldi. Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.

'İNANCIMIZI KAYBETMEDİK VE BASKIMIZI SÜRDÜRDÜK'

2-0 geriye düşmelerine rağmen inanmaya devam ettiklerini aktaran 35 yaşındaki futbolcu, "Futbolda bazen öyle kırılma anları olur ki; mağlup olduğunuzda değil inancınızı yitirdiğinizde kaybedersiniz. 3 puanlı sistemde her şey her an değişebilir. Bugün rakibimize karşı 2-0 yenik duruma düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik ve baskımızı sürdürdük. Futbol da hayat da böyledir. Vazgeçmek ile kırılmak arasında ufak bir çizgi vardır. Üzerine giderseniz bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. Kulübün içinde olmadığım için bilemiyorum ama dışarıdan görüldüğü üzere biraz kırılganlar. Biz ise bu durumun tam tersine inancımızı hiç yitirmeden özellikle takım kimliğimizle mücadele ediyoruz" sözlerini sarf etti.

'ZORLUKLAR OLMADAN SEFASI SÜRÜLMÜYOR'

Tecrübeli futbolcu sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kendi hedeflerini içinde tutan ve bunu mütevazı şekilde sahaya yansıtan, mütevazı bir grupla çalışan ama hiçbir başarının tesadüf olmadığını her maç gösteren bir takımımız var. Ben takımımla gurur duyuyorum. 100'üncü yılımızda, iyi ki Göztepe'nin maçı var dedirttiğimiz için çok mutlu ve gururluyum. Bir medcezirimiz var. Stadyumumuzda oynadığımız her maçımızda tribünler tamamen doluyor. Bunları yaşamak ve bu kültürü oluşturmak inanın kolay değildi. Bir alt ligden beridir bu takımın bir parçasıyım. Hiçbir şey kolay olmuyor. Bugün burada görünen bu fotoğraf evet ama bunun 2-3 sene öncesi çok daha başkaydı. Zorluklar olmadan sefası sürülmüyor. Ben bunu zamanında Beşiktaş'ta da yaşamıştım. Feda dönemi olsun, sakatlıklar olsun. Hayat hep böyledir. Göztepe olarak da genç bir takımız. İstekli ve çaba sarf eden bir takımız. Umarım geldiğimiz bu nokta, ileride başaracağımız şeylerin başlangıcı olur. Ligin 3'te 1'lik bölümünü bitirdik. Bunun farkındayız. Bundan sonra da adım adım ilerlemek daha doğru olacaktır."